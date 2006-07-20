Politischer Spiegelkrebs

Alte Traditionen wieder zu beleben macht durchaus Sinn. Wie sonst könnte man der Jugend die schrecklichsten Momente der TV-Geschichte nahe bringen? Der "Report" hat es am Dienstag Abend in ORF 2 versucht. Ein "Runder Tisch" sollte ein wenig Vorwahlkampfstimmung in die Stuben der Österreicher bringen. Und es gelang. Das Herrenkränzchen mit (grüner) Dame setzte zu einem siebenstimmigen Kanon (war´s ein Spiegelkrebskanon?) ein, dem leider nur der Jubel des nicht anwesenden Publikums abging. Da braucht es keinen Villazón oder gar eine Netrebko, es reichen Lopatka, Darabos, Scheuch und Co., um ein hörenswertes Sommerereignis zu intonieren. Einzig die Bühneninszenierung war ein wenig schwach. Biedere Kostümchen in matten Farben - daran muss noch gearbeitet werden. Schließlich sollen die "Politischen Festspiele" uns allen in den nächsten Wochen ja noch viel Freude bereiten.