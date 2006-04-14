Polizei droht neuer "Fall Omofuma"

"Wir wollen keinen neuen Fall Omofuma", betont Wiens stellvertretender Polizeikommandant Karl Mahrer, "daher haben wir sofort reagiert: Meldung an Staatsanwalt und Menschenrechtsbeirat, Suspendierung der Verdächtigen". Auch die Beamten erstatteten Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.



Konfrontationen mit afrikanischen Drogentätern sorgen regelmäßig für Handgreiflichkeiten mit Polizisten. Nach dem "Fall Omofuma" 1999 wurde die Ausbildung der 100 Abschiebebeamten in Österreich stark forciert. In Wien sind 15 Wega-Spezialisten dafür zuständig, die in Dreiergruppen arbeiten. Eines dieser laut Mahrer "gut eingespielten und hochprofessionellen" Teams steht nun unter dem Verdacht, den Mann misshandelt zu haben.



Im Vorjahr gab es bundesweit 1875 Abschiebungen per Flugzeug. Für Problemfälle, meist aus Nigeria, müssen eigene Maschinen gechartert werden. Die Kosten pro Abschiebung in solchen Fällen: 44.000 Euro. Rund ein Drittel der Abschiebungen wird wegen Widerstandes der Betroffenen abgebrochen. (S. 13)