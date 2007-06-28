Polizeiliche "Dolmetscher" im Kroatien-Einsatz

Bei Verkehrskontrollen auf kroatischen Schnellstraßen und Autobahnen sowie an der kroatischen Adria-Küste kann es Touristen aus Österreich zwischen 1. Juli und 26. August durchaus passieren, dass bei der Amtshandlung kroatischer Polizisten auch zwei Beamten aus Österreich anwesend sind. Doch die Aufgabe der beiden Männer in den blauen Uniformen wird nicht nur Strafmandate umfassen. Vor allem geht es um Amtshilfe, etwa durch das Übersetzen aus dem Kroatischen ins Deutsche und umgekehrt.



Die bei ersten "polizeilichen Dolmetscher" in Kroatien werden Revierinspektor Johann Marlovits und Gruppeninspektor Stefan Mercsanits sein. Die beiden Polizisten sind burgenländische Kroaten; das spielte bei ihrer Auswahl eine Rolle, weil kroatische Sprachkenntnisse eine Grundvoraussetzung für die Entsendung war. Insgesamt werden acht Polizisten jeweils in Zweier-Teams und jeweils zwei Wochen im Juli und August in Kroatien Dienst tun. Vier Beamte kommen aus dem Burgenland, jeweils zwei aus Kärnten und der Steiermark. Ihr Einsatzgebiet entspricht den Lieblingsdestinationen österreichischer Touristen in Kroatien: die Inseln Raab und Krk, die Städte Rijeka und Opatija sowie die neue mobile Einsatzeinheit der kroatischen Polizei.



Ebenso beschränkt wie das Einsatzgebiet sind auch die Kompetenzen der österreichischen Polizisten. Sie tragen keine Waffe und haben auch keine polizeiliche Zwangsgewalt, sondern sollen die Kollegen in Kroatien ausschließlich unterstützen. Insgesamt verfolgen Kroatien und Österreich mit dem gemischten Polizeieinsatz zwei Ziele. Zum einen soll Kroatien als Tourismusland für Österreicher noch attraktiver und sicherer werden; zweitens soll die Zusammenarbeit der Polizeibehörden beider Länder intensiviert werden, auch im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Österreich. Dann werden auch Polizisten aus Kroatien Schlachtenbummler begleiten, um die österreichischen Polizisten im Einsatz zu unterstützen.