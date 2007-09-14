Popstars sollten "männer-like" sein!

Weil Stefan Raab ("TV total", Do., 22.40 Uhr, Pro 7) zuletzt gar so genüsslich darüber spottete, war es hoch an der Zeit, sich "Popstars on Stage" (Do., 20.15 Uhr, Pro 7) einmal anzusehen. Ein Wettstreit junger "Bands" - Kultur-Dinos wie ich erwarten dort Leute, die Klampfe oder Schlagzeug spielen und zumindest im Schulchor waren. Doch weit gefehlt: Die aufstrebenden "Popstars" bewegen sich ohne Instrumente und nur mäßig koordiniert zu Allerweltsmusik aus der Konserve, die sie auch nicht selbst komponiert haben. Offensichtlich wissen Cristobal, Darin, Kai Wing, Kemi, Tialda, Jenny, Jaqueline und Sanne (so nennen sich oder heißen die Akteure) nicht einmal, was Singen heißt - denn sie machen den Mund beim Hupfen kaum auf. Zitat eines Jungstars: "Das ist nicht männer-like ." Spontaner Kommentar von Jurorin Jane Comerford ("Texas Lightning") bei der Probe: "Wir sollten den Auftritt morgen absagen!". Dass der - vor einer Handvoll auf der Straße überredeter "Fans" dann doch stattfand, lag wohl am so oder so ausbezahlten Jury-Honorar.