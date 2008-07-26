Porsche rechnet mit elf Milliarden Gewinn

Die Porsche Automobil Holding SE werde in dem am 31. Juli endenden Geschäftsjahr voraussichtlich einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro und einen Gewinn von über elf Milliarden ausweisen, meldete das Magazin am Samstag vorab.



Dies sei ein Verhältnis, das noch keinem großen Unternehmen gelungen sei. Mit dem Verkauf von Autos werde Porsche allerdings nur einen Profit von 1,2 Milliarden Euro einfahren. Rund 5,9 Milliarden Euro Gewinn dürften Schätzungen zufolge allein durch die Neubewertung des 31-prozentigen Aktienanteils an VW erzielt werden. Geschäfte mit Aktien-Optionen würden weitere 3,5 Milliarden Euro einbringen.



Siehe auchPorsche übernimmt Volkswagen