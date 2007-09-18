Porto sparen durch gebündelte Post

Konkret will man täglich zwischen 20.000 und 25.000 Briefe sammeln und gemeinsam bei der Post aufgeben - welche dann einen Versandrabatt gewähren soll. Damit könnten auch Kleinbetriebe um die 2 Cent pro Sendung sparen, erklärt Werner Tscheppe von Portomanagement.



Tscheppe will dieses System "unbedingt noch vor der Briefmarktöffnung im Jahr 2011" aufbauen. Der sogenannte geschützte Bereich für Sendungen unter 50 Gramm bleibt bis dahin ausschließlich der Österreichischen Post vorbehalten.

8 Mio. Euro Porto erspart

Doch schon jetzt lässt sich Porto sparen, ist Tscheppe überzeugt. "Unternehmen kennen oft ihre Möglichkeiten beim Versand nicht". Portomanagement.at analysiert Versand, Adressmanagement und Retourenbehandlung einer Firma und zeigt dann Verbesserungspotenziale auf.



Laut Tscheppe haben die rund 35 Kunden von Portomanagement.at seit Gründung der Firma vor 5 Jahren rund 8 Mio. Euro an Portokosten eingespart.