Porträt Pedro Zerolo

Der Vater des Gesetzes über die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare in Spanien ist ein 45-jähriger Rechtsanwalt - Pedro Zerolo. Der 1960 in der venezolanischen Hauptstadt Caracas - wohin seine Eltern vor der Franco-Diktatur geflohen waren - geborene Zerolo ist für die PSOE Stadtrat in Madrid und gehört dem Parteivorstand an, wo er für Soziale Fragen und die Beziehungen zu NGOs zuständig ist.



Aufgewachsen in Teneriffa, machte Zerolo seine ersten politischen Erfahrungen in Italien, bei der Radikalen Partei von Marco Panella. Zu Beginn der Neunzigerjahre engagierte er sich in der Schwulenbewegung in Madrid, deren Vorsitzender er 1993 wurde. 1998 wurde er Präsident der gesamtspanischen Schwulen- und Lesbenbewegung. Im Jahr 2003 bot ihm der heutige Madrider Bürgermeister Alberto Ruiz Gallardon von der konservativen Volkspartei (PP) einen Listenplatz für die Gemeinderatswahlen an. Zerolo, der aus einer sozialistischen Familie stammt, entschied sich aber für eine Kandidatur bei der PSOE.



Pedro Zerolo, Sohn des in Spanien geschätzten Malers Pedro Gonzalez, will nach dem Inkrafttreten des Gesetzes seinen langjährigen Lebensgefährten und Mitstreiter um Rechte für Homosexuelle, Jesus Santos, heiraten. Die beiden haben auch vor, Kinder zu adoptieren.