Portugal verordnet sich Sparprogramm

Die regierenden Sozialisten brachten das Sparpaket am Freitag mit Unterstützung der größten Oppositionspartei durch. Alle anderen Parteien stimmten dagegen.



Ministerpräsident José Socrates räumte nach der Abstimmung ein, dass das Budget "sehr harte Maßnahmen" für alle Portugiesen enthalte. Es gebe jedoch keine Alternative, um Portugal aus einer Finanzkrise "großer Dimensionen" zu führen.



(APA)