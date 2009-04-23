Positiv zweifeln

Das Ö1-"Radiokolleg" dieser Woche, das sich diesem Thema ausgiebig widmete, brachte eine wichtige Ausnahme ins Spiel: Wenn andere Menschen vom eigenen Zweifel negativ betroffen wären, so sollte man es unterlassen, diesen zu äußern. Ob beispielsweise das eigene Kind eine Aufgabe schafft, hängt nicht unwesentlich von der Einschätzung seiner Eltern ab; um hier keine selbsterfüllende negative Prophezeiung in Gang zu bringen, sollte diese Einschätzung "im Zweifelsfall" daher positiv motivierend ausfallen.