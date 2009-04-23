Positiv zweifeln

Der Zweifel ist der Kernpunkt des kritischen Denkens. Würde alles Bestehende ungeprüft für gut befunden, gäbe es keinen Fortschritt. Dass ein junger Mensch früh genug lernt, an den Meinungen und Entscheidungen der Älteren zu zweifeln, ist für seine Entwicklung unabdingbar. Nur so ist kreatives Handeln möglich, nur so wird man erwachsen. So weit, so unumstößlich.
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Das Ö1-"Radiokolleg" dieser Woche, das sich diesem Thema ausgiebig widmete, brachte eine wichtige Ausnahme ins Spiel: Wenn andere Menschen vom eigenen Zweifel negativ betroffen wären, so sollte man es unterlassen, diesen zu äußern. Ob beispielsweise das eigene Kind eine Aufgabe schafft, hängt nicht unwesentlich von der Einschätzung seiner Eltern ab; um hier keine selbsterfüllende negative Prophezeiung in Gang zu bringen, sollte diese Einschätzung "im Zweifelsfall" daher positiv motivierend ausfallen.