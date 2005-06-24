Positive Bilanz für Österreichs Außenhandel

Aus den EU-Mitgliedstaaten bezog Österreich in den ersten vier Monaten 2005 Waren im Wert von 22,33 Mrd. Euro (+0,3 Prozent). Österreich selbst lieferte in diese Länder Waren im Wert von 21,31 Mrd. Euro (+2,6 Prozent). Das übliche Handelsdefizit mit der EU konnte von 1,52 auf 1,03 Mrd. Euro verringert werden.



Der Außenhandel mit Drittstaaten fiel bei den Importen mit 7,03 Mrd. Euro um 7,7 Prozent höher aus, bei den Exporten gab es ein Plus von 6,3 Prozent auf 8,26 Mrd. Euro. Das Aktivum der Handelsbilanz mit Drittländern betrug 1,24 (nach 1,25) Mrd. Euro.



Für den Monat April bezifferte die österreichische Statistikbehörde den Gesamteinfuhrwert mit 7,60 Mrd. Euro (-1,0 Prozent gegenüber April 2004). Die Ausfuhren beliefen sich auf 7,84 Mrd. Euro (+3,2 Prozent).