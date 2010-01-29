Positive und negative Energie

Überwachungskameras zeigten spontane Gewaltausbrüche; eben noch gemeinsam Turnende stachen plötzlich mit selbstgebauten Waffen aufeinander ein; es herrscht strenge, selbstverordnete Rassentrennung, jeder zweite Häftling wurde schon einmal vergewaltigt. Geballte negative Energie.



Danach berichteten Insassen jenes Airbusses, der am 15. Jänner 2009 im New Yorker Hudson River notlanden musste, über ihre Gefühle damals, als sie realisieren mussten, dass das Flugzeug demnächst abstürzt. Selbst nach dem geglückten Aufschlag im eiskalten Wasser war die Lage noch lebensgefährlich, denn ans Ufer schwimmen war unmöglich, die Rettungsflöße defekt: "Als ich durch das sinkende Flugzeug nach vorne watete, stand dort der Pilot in korrekt sitzender Uniform und dirigierte völlig ruhig die Leute zum Notausgang", erzählte ein Geretteter. "Draußen holte ein Flugbegleiter einen Mann aus dem Eiswasser, trocknete ihn ab und zog sein Hemd aus, um es ihm zu geben." Geballte positive Energie.



ORF Radio Niederösterreich fragte diese Woche seine Hörer, was sie gegen die Rekord-Kälte tun. "I fahr heut am Flughafen und setz mi in a Flugzeug nach Thailand. Durt hats derzeit 32 Grad plus. I wünsch allen Hörern an kalten Tag!", sprach ein Anrufer.



Geballte Frechheit. Aber wenigstens ehrlich.