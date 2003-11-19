Post AG sucht neue Vorstände

Wie aus dem heutigen Amtsblatt der "Wiener Zeitung" hervorgeht, schreibt die Österreichische Post AG ihre Führungsposten neu aus: Gesucht werden demnach sowohl ein Generaldirektor als auch ein Vorstand "Finanzen", ein Vorstand "Produktion und Logistik" und ein Vorstand "Markt und Kunden". Laut den gesetzlichen Vorschriften müssen alle Posten neu ausgeschrieben werden, erklärte Post-Sprecher Michael Homola auf Anfrage der "Wiener Zeitung". "Aktiv" gesucht würden aber lediglich Neubesetzungen für die Bereiche "Markt und Kunden" sowie "Produktion und Logistik". Mitte Mai 2003 hatte Josef Halbmayer, der für Fuhrpark, Filialnetz und Kurier-Express-Pakete zuständig war, seine Funktion als Vorstand zurückgelegt. Ende August ist Jörn Kaniak, Vorstand für Produktion und Logistik, aus dem Vorstand ausgeschieden.