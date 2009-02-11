Post aus Thailand

Wie schön, dass er uns auch von dort aus an seinen Gedanken ("Es braucht solche Situationen, damit wir einen Entwicklungsschritt machen können: Nur am Widerstand wächst man"; "Was jetzt passiert, ist normale Dramadynamik") teilhaben lässt, die erahnen lassen, dass an ihm nicht nur ein Elefanten- und Tigerdompteur, sondern auch ein Philosoph verloren gegangen ist.



Dabei sagt Schönfelder im Grunde nichts anderes als die Benni Raichs und Co's, aber auf seine unverwechselbare Weise, in der alles ein bisschen spannender klingt. Irgendwie fehlt Rainer Schönfelder dem Skisport. So interessant seine Post und die Fotos auch sind.