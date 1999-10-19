Post Graduate für Wirtschaftsjuristen

Ein zweisemestriger Universitätslehrgang für Wirtschaftsjuristen wird an der Juridischen Fakultät in Salzburg angeboten.



Ab 7. Jänner 2000 werden jeden Freitag Nachmittag sowie an Samstagen Kurse von 38 Experten unter der Leitung von Univ. Prof. Friedrich Harrer abgehalten. Die Inhalte des Lehrgangs reichen von



betriebswirtschaftlichen Grundlagen, Unternehmensgründung und -führung und internationaler Vertragsgestaltung bis zu Verhandlungstechnik. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt.



Nähere Informationen unter der Telefonnummer: 0662/8044-3253 oder Fax: 0662/8044-164.