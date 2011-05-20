Post hat nun auch in Graz Konkurrenz

Mit der Brief-Zustellung soll innerhalb eines Monats begonnen werden. Vorerst stehe das "Komplettservice" nur Firmenkunden in den Zustellungsbezirken Graz und Graz-Umgebung zur Verfügung - auf Wunsch übernimmt Hurtigflink nämlich auch das Einkuvertieren. "Wir sind mindestens 30 Prozent günstiger als die Post", sagt Sammer.



Das Unternehmen mit 180 fixen Mitarbeiter und 500 Werkvertrags-Mitarbeitern ist der dritte Post-Konkurrent. Bis 2011 war das Monopol der börsenotierten teilstaatlichen Post geschützt. Die erste Lizenz erhielt im Jänner der Vorarlberger Rudolf Sommer.