Post kauft Bank

Wien. Die teilstaatliche Post kooperiert im Finanzbereich künftig mit der Grazer Wechselseitigen (GraWe) und erwirbt von dieser 80 Prozent der Brüll Kallmus Bank. Damit schafft die Post die Basis für ein eigenständiges und flächendeckendes Finanzdienstleistungsangebot. Die Post ersetzt so die Bawag, mit der die Kooperation zu Jahresende ausläuft.



Post-Generaldirektor Georg Pölzl sieht für die GraWe-Kooperation einen Kapitalbedarf "in der Größenordnung von 70 bis 80 Millionen" in der Startphase. Davon bringt die Post 56 Millionen Euro ein. Auf die Frage, wozu die Post überhaupt einen Finanzdienstleister brauche, heißt es aus dem Unternehmen zur "Wiener Zeitung", dass man den Kunden diesen Service anbieten wolle. Es geht dabei vor allem um den Zahlungsverkehr. Anleiheemissionen auf dem Kapitalmarkt, ein Schwerpunkt der bisherigen Kallmus-Bank, werde die Post nicht anbieten, hieß es. Aber man werde für die Kunden Produkte entwickeln. Es wird außerdem noch an einem neuen Namen für den Finanzdienstleister gesucht. Die Marke PSK ist ja bei der Bawag und damit verloren.



Pölzl ist davon überzeugt: "Das wird sich rentieren." Denn, so argumentiert das Unternehmen, die Post habe ein sehr dichtes Filialnetz. Die Post hat derzeit 1800 Geschäftsstellen: 450 Filialen und 1350 Postpartner. Es sei durchaus möglich, dass man auch bei den Postpartnern künftig den Zahlungsverkehr abwickeln kann, Kredite werde man natürlich nicht über Postpartner anbieten, dazu habe man die Filialen.



Sicher ist, dass die Kooperation mit der Bawag zum Jahresende ausläuft. Noch ist die Post in 73 Filialen der Bawag einquartiert, in 42 davon in Wien. Man werde nach und nach "möglichst in der Nähe" andere Poststandorte einrichten, wird der "Wiener Zeitung" versichert.



Die Zusammenarbeit mit der Bawag habe lange Zeit gut funktioniert, aber für die Zukunft habe es andere Interessen gegeben. So ist die Post an einem flächendeckenden Auftritt interessiert, die Bawag nicht.