Post soll marktfähiger werden

Nun sollen in Hinblick auf die kommende Deregulierung der Postdienste in der Europäischen Union (EU) Hierarchien abgeflacht und kürzere Entscheidungswege gefunden werden.



Die größte Bewegung spielt sich laut Wais derzeit auf dem Markt der Kurier-, Express- und Paketdienste · kurz "KEP" genannt · ab. Dieser Markt sei schon völlig frei, und angesichts von erwarteten



Wachstumsraten von 15 bis 20% jährlich entsprechend heiß umkämpft. "Wir können der Brückenkopf für Südosteuropa sein", umschreibt Wais das Ziel der Österreichischen Post AG, die sich zu diesem Zweck



mit der DPD (Direct Parcel Distribution), einem der größten Paketdienste weltweit, noch stärker verbünden will. An der DPD hat sich die Post schon vor längerer Zeit gemeinsam mit inländischen



Spediteuren beteiligt. Als nächsten Schritt will die Post nun als "main shareholder" mit einer Beteiligung von 51% an einer "DPD South-East" auftreten, die die Märkte Tschechien, Ungarn,



Slowakei, Slowenien, Kroatien und Bosnien bis hinunter zur Grenze zu Griechenland bearbeiten könnte. Kooperieren will die Österreichischen Post auch mit der französischen La Poste. Die Gespräche



laufen gut.



Neues Konzept für die Postämter



Wais ist verantwortlich für 2.300 Postämter, die laut Umfragen von einem Drittel der Bevölkerung einmal im Monat aufgesucht werden. Ein Viertel kommt sogar einmal die Woche zum Schalter. 85% geben



Briefe oder Pakete auf bzw. holen diese ab, 72% nehmen zudem Finanzdienstleistungen in Anspruch. Dies werde große Auswirkungen auf die Gestaltung der Postämter haben, betonte Wais. Nach



Feststellung des Privatisierungspartners für die Postsparkasse (P.S.K.), an der die Post selbst eine Mindestbeteiligung von 25% anstrebt, werden sich drei bis vier unterschiedliche Betriebstypen



herausbilden. Der Regulator werde festlegen, an welchen Stellen des Landes es wieviele Postämter, Briefkästen etc. geben wird. Neben dem Universaldienst der Post können im Zuge der Liberalisierung



innnerhalb der EU Lizenzen erteilt werden, die für die jeweilige nationale Regierung eine "hervorragende Geldquelle" darstellten, so Wais.



Um kapitalmarktfähig zu werden, fährt die Post ein Sparprogramm, mit dem die Kosten "sehr pauschal gesagt" in den nächsten fünf Jahren um 15 bis 20% gesenkt werden sollen. Um dies zu erreichen, baut



die Post um 3 Mrd. Schilling sechs große "Fabriken", in denen die Brief- und Paketsortierung automatisiert wird. Dies werde auch Auswirkungen auf den Personalstand haben. Das erste dieser Zentren



wird im Jänner in Salzburg-Wals eröffnet. Derzeit beschäftigt die Post inklusive Postbus 36.000 Mitarbeiter.