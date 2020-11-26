Post stockt für Weihnachten Personal auf

Gerade in der Coronakrise steigt der Internethandel rapide - zumal zu Weihnachten. Deshalb stocken die Post und auch private Paketzusteller in der Vorweihnachtszeit das Personal auf.

Auf die Mitarbeiter der Post und Paketdienste warten derzeit die wohl stressigsten zwei Wochen des Jahres. Briefträger und Zusteller wehren sich derzeit bereits gegen die Überlastung und sprechen von 12-Stunden-Schichten.

Im coronafreien Vorjahr stellte die Post bereits 97 Millionen Pakete in Österreich zu. Doch damit ist der Markt noch lange nicht am Ende, betonte Post-Generaldirektor Georg Pölzl anlässlich des Spatenstichs für das neue Paketverteilerzentrum in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) im Sommer. (ORF)