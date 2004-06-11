Postbus-Streik noch im Juni

Die 30 Postbus-Pakete im Wert von rund 40 bis 50 Mill. Euro sind geschnürt. In jedem Bundesland wird zumindest eines zum Verkauf angeboten. Verkauft werden laut Inserat in der "Wiener Zeitung" von Mittwoch "eigenständige organsiatorische Einheiten", die mit den Konzessionen für die Linien, aber auch mit Bussen, Verkehrsstellen, Liegenschaften, Werkstätten und Mitarbeitern ausgestattet sind. Es geht um 16 Millionen Streckenkilometer.



Die Transaktion wird von der CA IB Corporate Finance abgewickelt. Interessiert sind mehr als 24 private Busbetreiber wie Dr. Richard, Blaguss und Sabtours. Wurm wirft der Bank vor, eine EU-rechtlich bedenkliche Abwicklung durchzuführen.



Die Gewerkschaft fürchtet, dass vor allem profitable Linien verkauft werden und warnt vor der Vernichtung von Arbeitsplätzen. Wurm bezweifelt, dass "beim Teilverkauf alles mit rechten Dingen zugeht". Warum sonst ließen sich der Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB-Personenverkehrchef Ferdinand Schmid und der Postbus-Vorstand Wilhelmine Goldmann haftungsfrei stellen, hinterfragt der Gewerkschafter.



Außerdem geht er davon aus, dass die Privaten, sofern sie unrentable Linien übernehmen müssen, diese sehr bald einstellen werden. Weder Goldmann noch Gorbach sehen in einem Streik ein taugliches Mittel, um Arbeitsplätze zu erhalten.



Der Minister bestätigt, dass schon in den nächsten Wochen konkrete Verhandlungen über den Preis der Bus-Pakete aufgenommen werden. Goldmann versucht zu kalmieren: Es würden nicht nur rentable, sondern auch weniger einträgliche Linien verkauft. Der Preis soll durch zwei Gutachten ermittelt werden. "Ein Streik schadet nur dem Unternehmen."