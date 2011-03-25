Potenzial statt Solidität

Österreich hatte wieder einmal gute Chancen auf die Qualifikation für ein großes Turnier. Der Start in die EM-Qualifikation 2012 war gelungen, ähnlich wie in die WM-Qualifikation für 2010.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Für alle, die es vergessen haben sollten: Damals gab es zum Auftakt einen 3:1-Sieg gegen Frankreich. Mit einer einigermaßen soliden Qualifikation wären damals zumindest die Play-off-Spiele in Reichweite gewesen. Genauso wie nach dem 4:4 in Belgien, und nachdem die direkten Konkurrenten patzten. Doch das österreichische Team hat zwar Potenzial, solide kann man dieses Team aber nicht nennen. Also braucht es wieder einmal Sensationen, die diesem Team genauso zuzutrauen sind wie weitere Niederlagen weit unter dem Potenzial.