Potenzial statt Solidität

Für alle, die es vergessen haben sollten: Damals gab es zum Auftakt einen 3:1-Sieg gegen Frankreich. Mit einer einigermaßen soliden Qualifikation wären damals zumindest die Play-off-Spiele in Reichweite gewesen. Genauso wie nach dem 4:4 in Belgien, und nachdem die direkten Konkurrenten patzten. Doch das österreichische Team hat zwar Potenzial, solide kann man dieses Team aber nicht nennen. Also braucht es wieder einmal Sensationen, die diesem Team genauso zuzutrauen sind wie weitere Niederlagen weit unter dem Potenzial.