Powertage für Frauen in Wien

Die Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl, Körpersprache-Experte Samy Molcho und die Sprechtechnik- und Rhetorik-Trainerin Ingrid Amon sind die Stars der "Powertage für Frauen", die am 23. und 24. Juni 2000 in Wien stattfinden. Die Themen reichen vom richtigen Outfit über die Körpersprache für Frauen bis zum Erkennen der eigenen Potenziale. (Vera F. Birkenbihl: "Es gibt kein schlechtes Gedächtnis, nur ein schlecht genutztes). Ein Tag kostet 2.790 Schilling, beide Tage gemeinsam kommen auf 4.890 Schilling.



Weitere Informationen erteilt die birkenbihl-gruppe Österreich unter der Tel. Nr. 0662/44 22 00 - 44 (e-Mail: info@www.birkenbihl.at)