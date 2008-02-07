Prag: Präsidentenwahl mit Fragezeichen

Der Ruf nach einer öffentlichen Wahl erhob sich, nachdem ein Treffen zwischen einem sozialdemokratischen Lobbyisten und dem Chef von Klaus´ Präsidentenkanzlei, Jiri Weigl, bekannt wurde. Einige abtrünnige Sozialdemokraten, so fürchten Grüne wie die CSSD-Spitze, könnten in einer geheimen Wahl für Klaus stimmen. Ein Alptraumszenario für beide Parteien. Sie hoffen, dass ihr Kandidat, der tschecho-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Jan Svejnar, die Ära Klaus heute beendet. Insgesamt 18 Jahre steht Klaus in den verschiedensten Funktionen mit an der Spitze des politischen Geschehens.



Viele Tschechen fragen sich indes, ob es bei dieser Wahl wirklich darum geht, einen neuen Präsidenten zu küren. Oder eher darum, sich untereinander und gegenseitig möglichst nachhaltig zu destabilisieren.