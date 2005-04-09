Prager Premier bereitet sich auf Rücktritt vor

Während Tschechiens schwer angeschlagener Premier Stanislav Gross am Freitag offiziell noch im Amt war, begannen bereits Spekulationen über seinen möglichen Nachfolger. Nachdem das Kabinett Gross zuletzt die Mehrheit im Parlament einbüßte und bereits fünf Minister die Regierung verlassen haben, schloss der junge Sozialdemokrat seinen Rücktritt als Regierungschef nicht mehr aus. Sozialdemokratische Regierungsmitglieder haben bereits angedeutet, dass Gross am heutigen Samstag seinen Hut nehmen könnte.



Damit wäre der Weg für die Fortsetzung des zuletzt zerbrochenen Koalitionsbündnisses mit einem anderen Sozialdemokraten an der Spitze frei. Im Gespräch für das Amt des neuen Premier sind Finanzminister Bohuslav Sobotka und der tschechische EU-Botschafter Jan Kohout.