Prall gefüllte Fischnetze lassen Wirtschaft boomen

Prall gefüllte Fischernetze und gute Preise auf dem Weltmarkt haben den Wikinger-Nachfahren seit 1995 eine Steigerung des Wohlstandes gebracht, von dem man anderswo in Europa nur träumen kann. Die



Privateinkommen kletterten in den letzten vier Jahren um 20 Prozent, das Bruttonationalprodukt um jährlich fünf Prozent und der Konsum allein 1998 um zehn Prozent. Die einseitige Abhängigkeit des



Landes von der Fischerei wird beklagt. Kommen die Herings- und Kabeljau-Schwärme in den Atlantik, geht es gut, bleiben sie aus, geht es Island schlecht. Daran haben weder Globalisierung noch EU und



schon gar nicht alle Anstrengungen der Regierung zur Ansiedlung neuer Branchen auf der Insel etwas geändert. 75 Prozent aller Exporteinnahmen kommen weiter aus der Fischereibranche.



Wie stark diese Abhängigkeit weiter ist, zeigt auch die in diesen Wochen neu entflammte Diskussion um eine Wiederaufnahme des Walfangs nach zehn Jahren Pause. Als sich das "Althing" im Frühjahr



erstmals für Walfang trotz des weiter geltenden weltweiten Fangverbotes aussprach, warnte Oddsson vor negativen Folgen für den Tourismus, vor allem aber für die Fischerei durch Boykottaktionen in



Ländern wie den USA und Deutschland.



Ob Island von seinem wirtschaftlichen Alleingang in Richtung EU-Mitgliedschaft umrüstet, gilt in Reykjavik als eines der "heimlichen" Themen in diesem Wahlkampf. Bis vor kurzem waren sich Wähler und



Politiker einig, daß man wegen der Fischereirechte rund um die Insel in jedem Fall draußen bleiben müsse. Die Angst vor einer Invasion spanischer Fischtrawler wird nun aber mehr und mehr abgelöst von



der Sorge, die Einführung des Euro könne dem Land existenzgefährdende Nachteile bringen. Erstmals gab es nach dem Jahreswechsel bei Umfragen Mehrheiten für einen Beitritt zur EU. Im Wahlkampf aber



ist das Thema tabu, nachdem die Sozialdemokraten 1995 mit ihrem "Ja" zur Mitgliedschaft haushoch verloren hatten.



Als einziges der 19 NATO-Mitgliedsstaaten stellt Island keine Truppen, sondern lediglich sein Territorium zur Verfügung. Die NATO-Aktion gegen Jugoslawien stößt auf der kleinen Atlantik-Insel ·



anders als in anderen nordeuropäischen Staaten · auf ungeteilte Zustimmung. "Island hat die NATO-Aktion von Anfang an unterstützt, weil wir keine Alternative sehen", sagt Oddsson.



Die linke Opposition von Sozialistischer Volksallianz, Sozialdemokraten und der feministischen Frauenallianz tritt am Samstag erstmals als Wahlbündnis an. Umfragen sagen dem Bündnis 27 bis 30 Prozent



der Stimmen voraus, was nicht reichen dürfte, um die Regierung abzulösen, die im "Althing" 40 der 63 Mandate hält.