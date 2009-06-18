Prammer übergibt an Heinisch-Hosek

Fixiert wird diese Übergabe kommenden Sonntag bei der Bundesfrauenkonferenz im Linzer Designcenter. Prammer hat den Vorsitz 1997 von Helga Konrad übernommen, als sie selbst Frauenministerin war.



Einen Wechsel gibt es auch in der Bundesfrauen-Geschäftsführung. Bettina Stadlbauer kehrt nach neun Jahren zurück nach Linz, wo sie ÖGB-Landesfrauensekretärin wird. Diese Stelle wurde durch die Wahl von Brigitte Ruprecht zur ÖGB-Frauenvorsitzenden frei. Andrea Mautz - frühere VSStÖ-Chefin und ÖH-Vorsitzende - folgt ab 1. August Stadlbauer nach.