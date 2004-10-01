Präriereise per Bahn

Eisenbahnreisen durch die eindrucksvollen Landschaften Kanadas waren gestern Nachmittag auf 3sat in "Mit dem Zug quer durch Kanada" zu sehen. Der ebenso für Bahn-Fans wie Reiseliebhaber interessante Film führte von den großen Seen bis nach Vancouver. Das Highlight dabei: die, zum Teil klassischen, Züge.



Zunächst Ebenen, soweit das Auge reicht. Berge, so hoch und mächtig, dass man heute noch ermessen kann, welche Leistung der Bahnbau im 19. Jahrhundert war. Die Reise führte mit dem berühmten "Northlander" von Toronto über North Bay nach Cochrane. Eine zweite Tour ließ die Zuseher in den mit Aussichtswagen versehenen "Canadian" von Toronto nach Vancouver reisen. Dazu gab es als Ergänzung einen Film über den historischen "Canadian" aus dem Jahr 1954.



Mehr als 4.400 km ist diese schwierige Eisenbahnstrecke lang. Sie führt durch die Prärie, durch Sümpfe, Moore und die Rocky Mountains. Die Fahrt in Edelstahlwagen der 50er Jahre und in komfortablen Schlafwagen mit Aussichtsplattform dauert insgesamt 69 Stunden.



Die beeindruckende Reportage entstammt der SWR-Reihe "Eisenbahn-Romantik", die auf mehreren Sendern Platz findet. Der ORF hat leider nichts Ähnliches zu bieten.