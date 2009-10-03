Präsentieren ist alles

Der MP575 von BenQ bietet eine XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel) und eignet sich dank der automatischen Wandfarbkorrektur und nur 2,3 kg Gewicht besonders für den nomadischen Manager.



Das Gerät ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 629 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.