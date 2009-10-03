Präsentieren ist alles

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online (ja)
Das Lieblingsprogramm aller Marketingmenschen ist eindeutig Ms Project. Um die Balken und Torten so richtig schön bunt vorführen zu können, kommt als ergänzende Hardware ein Projektor dazu.
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Der MP575 von BenQ bietet eine XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel) und eignet sich dank der automatischen Wandfarbkorrektur und nur 2,3 kg Gewicht besonders für den nomadischen Manager.
Das Gerät ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 629 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.