Preis für Bildung im Radio

Die Radiopreise der Erwachsenenbildung für 2007 gehen an Sendungen von Ö1, Radio Orange sowie Radiofabrik - Freier Rundfunk Salzburg.



Die Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser, der Büchereiverband, der Verband Österreichischer Volkshochschulen und das Wirtschaftsförderungsinstitut verleihen bereits zum zehnten Mal den Radiopreis der Erwachsenenbildung für die besten österreichischen Bildungssendungen.



Eine 20-köpfige Jury - neun Erwachsenenbildner sowie elf Journalisten aus Printmedien - hat im November die Radiopreise der Erwachsenenbildung in fünf Sparten vergeben.



74 eingereichte Produktionen



Von einer Nominierungsjury, die aus 74 Produktionen von zwei Sendern des ORF sowie zehn privaten und freien Sendern auszuwählen hatte, wurden 16 Produktionen für die Preisvergabe vorgeschlagen. Aus diesen Produktionen hat die Jury je eine Sendung oder Sendereihe in den verschiedenen Sparten ausgewählt. In der Sparte "Kultur" wird nun Ulla Ebner für die Gestaltung der Sendung "Anacaona: eine Fußnote der kubanischen Musikgeschichte - Frauen-Combos im Kuba der 1930er Jahre" auf Radio Orange ausgezeichnet (Redaktion Globale Dialoge, Women on Air). Der Sender konnte außerdem mit der Satire "Erkennen Sie die blassrote Handschrift?" von Alexander Pollak, der den Preis bereits zum zweiten Mal erhält, in der Kategorie "Kurzsendungen" punkten.



Ö1 erhält ebenfalls zwei Preise: Karin Lehner in der Sparte "Information" für ihr vierteiliges "Radiokolleg" mit dem Titel "Fahrendes Volk", in dem sie die Geschichte der jenischen Minderheit nachzeichnet. Ernest Hauer erhält als Sendungsverantwortlicher stellvertretend für die Redaktion der Reportagereihe "Journal Panorma" (montags bis donnerstags) den Preis in der neuen Sparte "Sendereihen".



Das "Journal-Panorama" ist seit 1984 abendlicher Fixpunkt im Ö1-Programm, seit 1995 leitet Hauer die Redaktion. Kernanliegen des "Journal Panorama" sind kritische Hintergrundberichterstattung und das Aufzeigen größerer Zusammenhänge zu nationalen und internationalen gesellschaftspolitischen Themen.



Den nach dem langjährigen ORF-Kurator und Erwachsenenbildner Eduard Ploier benannten "Ploier-Preis" in der Sparte "Wissenschaft/Bildung" erhält Georg Wimmer für das von der "Radiofabrik - Freier Rundfunk Salzburg" gesendete Feature "Chicles, Cigarillos, Caramelos. Der Streit um die Kinderarbeit."



Schreiners "Rede zum Preis"



Die Begrüßung am Preisüberreichungsabend nehmen Rudi Planton (Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreich) und ORF-Hörfunkdirektor Willy Mitsche vor. Konrad Holzer präsentiert die nominierten Produktionen. Die "Rede zum Preis" hält die österreichische Autorin Margit Schreiner ("Haus, Friedens, Bruch", "Die Eskimorolle", "Nackte Väter"). Die Würdigung der Preisträger erfolgt durch Jurysprecher Wilhelm Filla, den Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen.



Überreichung 10. Radiopreis der Erwachsenenbildung



Dienstag, 29. Jänner, 18.30 Uhr



RadioKulturhaus, 1040 Wien, Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal, Eintritt frei - Tel. (01) 501 70 / 377

http://radiokulturhaus.orf.at/spielplan/