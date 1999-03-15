Preis geht an Wiener Architektenbüro

Mädchen müssen rechtzeitig motiviert werden, beruflich Wege einzuschlagen, die zuvor vielleicht noch nicht beschritten wurden, betonte Frauenministerin Barbara Prammer, die am Freitag auf der BeSt | die "Amazone '99" für Förderung von Frauen und Mädchen in Handwerk und Technik verliehen hat.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 27 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Der Preis des Vereins Sprungbrett geht heuer, wie die "Wiener Zeitung" bereits berichtete, an das Wiener Architektenbüro von Suncica Stundner.
Die Architektin, selbst eine von wenigen selbständigen Ziviltechnikerinnen in Österreich, beschäftigt in ihrem Betrieb überwiegend Frauen. "Die Arbeit, die Frauen auf diesem Gebiet leisten, wird nun
langsam anerkannt", freute sich Stundner bei der Preisverleihung.
Die Mädchenberatungsstelle Sprungbrett hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, junge Frauen zu bestärken, auch in nicht-traditionelle Berufe vorzustoßen, erklärt Sprungbrett-Geschäftsführerin
Margret Zimmermann. Auch Betrieben, die gezielt Mädchen fördern und einstellen möchten, steht der Verein mit Rat und Tat beiseite.