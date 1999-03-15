Preis geht an Wiener Architektenbüro

Der Preis des Vereins Sprungbrett geht heuer, wie die "Wiener Zeitung" bereits berichtete, an das Wiener Architektenbüro von Suncica Stundner.



Die Architektin, selbst eine von wenigen selbständigen Ziviltechnikerinnen in Österreich, beschäftigt in ihrem Betrieb überwiegend Frauen. "Die Arbeit, die Frauen auf diesem Gebiet leisten, wird nun



langsam anerkannt", freute sich Stundner bei der Preisverleihung.



Die Mädchenberatungsstelle Sprungbrett hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, junge Frauen zu bestärken, auch in nicht-traditionelle Berufe vorzustoßen, erklärt Sprungbrett-Geschäftsführerin



Margret Zimmermann. Auch Betrieben, die gezielt Mädchen fördern und einstellen möchten, steht der Verein mit Rat und Tat beiseite.