Preisaufgabe · Fleißaufgabe

Beim heuer erstmals vergebenen Radiopreis der Erwachsenenbildung · in den Sparten "Information", "Kultur" und "Bildung/Wissenschaft" · haben sich außer dem ORF nur zwei weitere Sender beteiligt.



Kein Wunder, daß Österreich-1-Produktionen die Preise abgeräumt haben. Hier besteht also noch Nachholbedarf bei den Privatradios. Sie mögen zwar keinen öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag zu



erfüllen haben, müssen aber deshalb nicht von vornherein einen großen Bogen um anspruchsvollere Herausforderungen machen. Immerhin gibt es schon einige vielversprechende Ansätze · bei Radio 1476



beispielsweise oder bei Radio Stephansdom. Und Wettbewerb dient letztlich der Qualitätssteigerung · auch auf dem Gebiet der Kunst und Kultur. In diesem Zusammenhang ist · für manche vielleicht etwas



überraschend · der private Fernsehsender Wien 1 zu erwähnen. Da werden (neben unsäglichen Serien und Sexfilmchen) immer wieder bemerkenswerte Dokumentationen und Filmessays · von Hanne Zojer etwa ·



produziert und ausgestrahlt, die auch einem öffentlich-rechtlichen Sender zur Ehre gereichen würden.



Kürzlich habe ich hier das "Moderatorenteam" der Österreich-1-Musiksendung "Pasticcio" gelobt. Eine aufmerksame Kollegin, Ditta R., hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß auch Moderatorinnen



dazugehören. Daß ich nicht vom ModeratorInnenteam gesprochen habe, fände sie daher gedankenlos. Nun könnte ich mich auf die Platznot ausreden, gelobe aber lieber Besserung und entschuldige mich schon



jetzt für derartige Fehlerinnen und Fehler.