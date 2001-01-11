Preise bei TUI steigen diesen Sommer um 2 bis 5%

Auch der Reiseveranstalter TUI Austria, Tochter der deutschen TUI-Gruppe, wird für die Sommersaison 2001 die Preise anheben. Reisen zu Mittelstrecken-Destinationen werden im Schnitt 2 bis 5% teurer, sagte die Geschäftsführerin von TUI Austria, Margit Ebner, gestern vor Journalisten.



Für die kommende Saison erwartet Ebner Zuwächse am Reisemarkt zwischen 1 und 3%, "wir wollen aber wieder über dem Markt wachsen".



Das vergangene Jahr sei anfangs nicht sehr gut angelaufen, habe sich aber dank der steigenden Zahl der Spätbucher im Sommer 2000 positiv entwickelt. Umsatz- und Gästezahlen wuchsen im einstelligen Prozentbereich, genaue Zahlen wurden vorerst nicht bekannt gegeben.