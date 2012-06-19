Preiswürdige Idealisten

Bratislava. Ganz gleich welcher politischen Couleur, hat sich bisher jede slowakische Regierung ausdrücklich zur Kernenergie als wichtigster Energiequelle bekannt. Darüber wurden und werden erneuerbare Energien vernachlässigt, ihr Anteil am Energiemix der Slowakei macht zurzeit etwas mehr als sechs Prozent aus. Eine Sonderstellung hat allerdings Biomasse, die wegen des Waldreichtums als günstiger Energieträger gilt und deshalb vergleichsweise intensiv gefördert wird.



Die besondere Aufmerksamkeit für Biomasse hängt sicher auch mit dem Engagement von Ladislav Zidek zusammen, der 1999 den Verband Biomasa gründete. Vor kurzem wurde Zidek in Bratislava mit dem Energy Globe ausgezeichnet. Dieser Preis wird alljährlich von den Außenwirtschaftscentern der Wirtschaftskammer Österreich für Projekte vergeben, durch die eine nachhaltige Energienutzung befördert wird. Zidek habe mit dem Aufbau des Verbandes "einen starken, wettbewerbsfähigen Biomasse-Markt geschaffen und flächendeckend Bewusstseinsarbeit geleistet", so der österreichische Wirtschaftsdelegierte Patrick Sagmeister.



Tatsächlich ist die Bilanz beeindruckend. Längst ist der Verband Marktführer in der Versorgung der Slowaken mit Biomasse und deckt weit mehr als die Hälfte des inländischen Bedarfs, wichtigster Auslandsmarkt ist Italien. Inzwischen werden beispielsweise 60 Prozent aller Haushalte in der nordslowakischen Region Zilina-Trencin mit Wärme aus Biomasse versorgt.

Biomasse-Erzeugung belebt die lokale Wirtschaft