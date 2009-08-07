Preußische Vetternwirtschaft

Die beiden Herren entstammen einer traditionsreichen hugenottisch-preußischen Familie, und unüberhörbar preußisch ist auch ihr Rede- und Denkstil. Er habe sich eben nur "in die Pflicht nehmen lassen", sagte der letzte Ministerpräsident der DDR, der mit seinem Übergangsamt keine politische Karriere begründen konnte. Und sein Cousin Thomas meinte, die Deutschen müssten bei allen Unterschieden wieder lernen, stolz auf das gemeinsame Land zu sein. 1990 war Thomas de Maizière als Berater seines Cousins tätig. Nach den Gründen für diese "Vetternwirtschaft" gefragt, meinte Lothar de Maizière lakonisch: "Familienblut ist dicker als Wasser."