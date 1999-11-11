Prickelnder Champagner-Spaß aus dem Hause Joseph Perrier

Die Österreicher würden heute doppelt soviel Champagner trinken wie vor zehn Jahren, betonte Ulrich Steinleitner, Geschäftsführer von Rudolf Holzmann. Lag der Import 1998 bei rund 402.000 Flaschen



im Wert von ca. 61 Mill. Schilling, so waren es 1998 bereits rund 818.000 Flaschen im Wert von 154 Mill. Schilling. Beim Pro Kopf-Verbrauch rangiert Österreich international an 12. Stelle mit 0,11



Flaschen pro Jahr.



Für den Jahreswechsel 1999/2000 sieht Fourmon keine Lieferprobleme. Die Aufstockung der Lager habe bereits 1998 begonnen. In den Champagne-Kellern liege der Gesamtbestand vor der Weinlese



1999 bei rund 991 Mill. Flaschen. Laut Fourmon rechnet die Champagne für heuer mit einem Gesamtabsatz von 330 Mill. Flaschen gegenüber 292 Mill. im vergangenen Jahr.



Mit einer Jahresproduktion von 800.000 Flaschen pro Jahr zählt das Unternehmen Joseph Perrier zu den kleinen Champagnerhäusern. Von den davon abgesetzten 720.000 Flaschen gehen 60% in den Export. Für



heuer rechnet Perrier mit einem Absatz von 780.000 Flaschen, ein Plus von 8% zu 1998.