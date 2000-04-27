Privatbanken kämpfen um 25 Mrd. Euro schweren Kuchen

Etwa 28.000 bis 30.000 gut betuchte Menschen mit einem Vermögen von mindestens 13 Mill. Schilling gelten in Österreich als begehrte Zielgruppe für die Privatbanken.
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Rund 25 Mrd. Euro betrage "der Kuchen, um den es sich zu kämpfen lohnt", sagte Gordian F. Gudenus, Vorstand der BankPrivat AG, der Privatbank der Bank Austria/CA-Gruppe, gestern, Mittwoch,
anläßlich des operativen Starts des Instituts. "Wir bieten die Unabhängigkeit einer Privatbank mit einer starken Bankengruppe im Hintergrund", betonte seine Vorstandskollegin Ruth Iwonski-Bozó. Das
österreichweit flächendeckende Filialnetz von Bank Austria und CA ist für die neue Bank von großem Vorteil. Damit beide Seiten voneinander profitieren, wurde ein interner Verrechnungsmodus
gefunden.
Rund 40% bis 50% des Kundenvolumens stammen nach Angaben von Gudenus aus dem Ausland. Neben den Nachbarländern Österreichs seien auch der Nahe Osten · in Abu Dhabi wird eine Repräsentanz gegründet ·,
Südamerika sowie der Ferne Osten interessant.
Die BankPrivat betreut Kunden ab einem disponiblen Vermögen von 1 Mill. Euro (Ausländer ab ca. 500.000 Euro). Wer noch nicht soviel hat, aber brutto jährlich rund 150.000 Euro verdient, wird beim
Vermögensaufbau unterstützt.