Privates Know-How für Spitalsführung

"Durch Kooperationen mit privaten Managementpartnern können 20 Prozent der Kosten eingespart werden - bei gleicher Qualität", sagte Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit in der WKO und Mitbegründer der "Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich". Alleine in Wien könnten 170 Millionen Euro gehoben werden, wenn kommunale die Produktivität von Ordens- oder Privatspitälern erreichen würden.



Daneben wähnt die Wirtschaftskammer auch Einsparmöglichkeiten beim Personal. Statt der Bezahlung nach dem Sozialversicherungsdienstrecht könnten die Kollektivverträge der Gesundheitsberufe angewendet werden - Einsparungen von 13,5 Prozent.



29 Milliarden Euro gib Österreich jährlich für das Gesundheitssystem aus - davon 39 Prozent für die Spitäler. Gesundheitsökonomin Maria Hofmarcher sieht daher auch Möglichkeiten, durch PPP-Modelle Arbeitsabläufe zu optimieren und so Geld zu sparen. So könnten etwa bundesländerübergreifend Schwerpunkte gesetzt werden. Das müsse aber eingebettet werden in eine bundesweite Investitionsstrategie.



Löhne unter Schnitt



Was die von Gleitsmann angesprochenen Einsparungen beim Personal betrifft, verwies Hofmarcher gegenüber der "Wiener Zeitung" darauf, dass die Personalausgaben in den vergangenen zehn Jahren nicht der dynamische Faktor bei den Spitalsausgaben gewesen seien, sondern Investitionen. Und das, obwohl 62,4 Prozent der Spitalsmitarbeiter hochqualifiziert sind. Das Stundenlohnniveau im Gesundheitsbereich liege unter dem durchschnittlichen Lohnniveau.