Privatvorsorge hebt Aktionärsanteil

Damit machen alleine die mit Altersvorsorge verbundenen Investmentfonds in den USA 17% des gesamten Pensionsmarktes von 9,4 Billionen Dollar aus. Der Anteil der Pensionsfonds hat sich seit 1990



verdreifacht.



Das zeigt das rasante Wachstum dieses Sektors. Auch in Österreich wächst der Markt für private Pensionsvorsorge überproportional, wenngleich nicht in dem Ausmaß wie in den USA.



110 bis 120 Mrd. Schilling beträgt die jährliche Prämiensumme des Lebensversicherungsmarktes hierzulande. Die Skandia Leben AG, die in Österreich seit 1994 tätig ist und nur fondsgebundene



Lebensversicherungen anbietet, hält mit einer voraussichtlichen Prämiensumme 1998 von 5 Mrd. Schilling (Anfang November 4,1 Mrd. Schilling) 4% dieses Kuchens. Vom fondsgebundenen Markt in Österreich



entfallen auf Skandia 30% "Damit haben wir unseren Umsatz im Vergelich zu 1997 von einem hohen Niveau ausgehend verdoppeln", erklärte Skandia-Vorstand Christoph Gelbmann der "Wiener Zeitung".



In Österreich sind Skandia-Kunden in 83 Fonds investiert, die angebotene Fondsrange liegt bei 200, die von 12 Fondsmanagern gemanaged werden.