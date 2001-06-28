Probleme mit Banken - Neue Broschüre bietet Hilfestellung

Eine neue Broschüre, die Konsumenten bei Problemen mit Banken-, Kredit- oder Leasingunternehmen Rechts-Informationen liefert, ist nun beim Bundesministerium für Justiz erhältlich. Neben einer kurzen Erklärung des Konsumentenschutzrechtes und der Konsumentenpolitik enthält die Broschüre einen Überblick über mögliche Wege zur Wahrung der Rechte von Konsumenten sowie einen Überblick über die Kernprobleme, die sich aus Kontakten mit Finanzdienstleistern ergeben können.



Erhältlich ist die Broschüre beim Bundesministerium für Justiz, Sektion Konsumentenschutz, 1030 Wien, Radetzkystraße 2, Bürgerservice-Telefon: 0800/20 61 38, oder beim Verein für Konsumenteninformation (VKI), 1060 Wien, Mariahilfer Straße 81, Tel.: 58 87 70.