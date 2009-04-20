Problemzone Cup

Was soll man nur mit dem ÖFB-Cup tun? Der Bewerb lebt von seinen Überraschungen, etwa wenn Mattersburg von den Amateuren Rapids (1:5) und Krösus Salzburg von jenen der Austria (1:2) vorgeführt werden. Andererseits: Ein Halbfinale Austria-Amateure gegen Admira ist nun eher abtörnend. Dann ist da noch die Frage, wo das Endspiel stattfinden soll.
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Prinzipiell wäre es wünschenswert, wenn es einen fixen Ort gibt. Deutschland hat sein Olympiastadion, England das Wembley. Freilich wäre ein Endspiel Rapid-Austria in Klagenfurt oder Altach-Lustenau im Praterstadion völlig absurd. Also lieber wandern. Eine Alternative wäre ein Finale mit Hin- und Rückspiel, wie bis spät in die 80er-Jahre. Was auf jeden Fall geändert gehört, ist ein Startverbot für Amateur-Teams. Ein Duell Austria-Austria im Endspiel hat sich der Cup nicht verdient.