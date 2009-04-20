Problemzone Cup

Prinzipiell wäre es wünschenswert, wenn es einen fixen Ort gibt. Deutschland hat sein Olympiastadion, England das Wembley. Freilich wäre ein Endspiel Rapid-Austria in Klagenfurt oder Altach-Lustenau im Praterstadion völlig absurd. Also lieber wandern. Eine Alternative wäre ein Finale mit Hin- und Rückspiel, wie bis spät in die 80er-Jahre. Was auf jeden Fall geändert gehört, ist ein Startverbot für Amateur-Teams. Ein Duell Austria-Austria im Endspiel hat sich der Cup nicht verdient.