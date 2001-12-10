Prodi: Euro wird 2. Weltwährung

EU-Kommissionspräsident Romano Prodi ist zuversichtlich, dass der Euro nach dem Dollar "die zweite Weltwährung" werde. Er vergleicht die Einführung der Gemeinschaftswährung mit einer "Pipeline", der Euro werde "eine Lawine" lostreten und den Wirtschaftsfluss beschleunigen. Prodi mahnt aber die EU-Bürger, in den ersten Tagen des Euro-Umlaufes "misstrauisch" zu sein. Sie sollten sich vor möglichen Euro-Fälschungen in Acht geben.