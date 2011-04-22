Professionalität gesucht

Möglich, dass diese Probleme der Hintergrund der kritischen Stimmen von Trattnig und Vanek am Verband ist. Doch was hat Vanek im fernen Buffalo mit der Beziehungskiste im österreichischen Eishockey zu tun? Vielleicht geht es ja auch wirklich nur um die Kritik als solche, um mangelnde Professionalität. Die ist den Spielern zwar auch schon vorgeworfen worden, etwa aufgrund von nächtlichen Ausflügen bei der WM 2003. Doch dass Sportverbände in Österreich spät den Professionalismus entdeckt haben, ist auch ein Fakt. Und manche Verbände suchen ja immer noch.