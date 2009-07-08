Prognose für Ölverbrauch angehoben

Daher dürfte der weltweite Verbrauch 2009 auf 83,85 Millionen Barrel pro Tag (bpd) steigen, 170.000 bpd mehr als bisher geschätzt. Im kommenden Jahr werde der Verbrauch 84,79 Millionen bpd erreichen, 380.000 bpd mehr als den bisher erwarteten Wert.



Die Hoffnung auf ein Ende der Wirtschaftskrise hat den Ölpreis von 33 Dollar je Barrel (1 Barrel = 159 Liter) im Dezember auf über 70 Dollar (49,9 Euro) im vergangenen Monat steigen lassen. Am Dienstag lang der Preis für ein Barrel US-Leichtöl um mehr als einen Dollar tiefer bei 62,51 Dollar. Sorgen um die Konjunktur hatten den Preis gedrückt.



Der Interessenverband der Öl- und Gasindustrie API (American Petroleum Institute) teilte am Dienstagabend mit, die Öllagerbestände der USA seien in der Woche bis zum 3. Juli weniger stark gefallen als erwartet. Für Rohöl seien sie um 1,4 Millionen Barrel zurückgegangen. Experten hatten mit 2,4 Millionen Barrel erwartet.



(APA)