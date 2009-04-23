Pröll: Die Budgetrede

Im Detail wird die jährliche Neuverschuldung heuer 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen, in den Jahren bis 2012 bei jeweils 4,7 Prozent liegen und erst 2013 wieder leicht sinken.



Die Staatsschulden werden bis 2013 auf 78 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ansteigen - hauptverantwortlich ist das Stabilisierungspaket für die angeschlagenen Banken.



Das Budget (PDF)Die Budgetrede (PDF)