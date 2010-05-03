Prölls Rat an die Banken: "Keine Flucht aus Griechenland"

Eine Beteiligung der Banken am Hilfspaket für Griechenland "steht nicht im Vordergrund", so der Finanzminister. "Es bringt nichts, wenn österreichische Banken, die schon Steuergeld brauchen, noch Geld in die Hand nehmen", so Pröll. Denn dann müsste letztlich erst wieder der Steuerzahler einspringen.



Die Banken dürften aber nicht zu einer Verschärfung der Krise beitragen, indem sie etwa Forderungen fällig stellen oder aus griechischen Anleihen aussteigen.



Außerdem will Pröll den Bankern die Ergebnisse des gestrigen Finanzministertreffens erläutern. Was Griechenland nun abverlangt werde, "hat Europa noch nicht gesehen" und werde das wirtschaftliche und soziale Modell des Landes auf den Kopf stellen.



An dem Treffen nehmen neben Pröll und SPÖ-Staatssekretär Andreas Schieder unter anderem Raiffeisen-Zentralbank-Chef Walter Rothensteiner, Bank-Austria-Chef Willibald Cernko, Erste-Bank-Finanzvorstand Manfred Wimmer und Nationalbank-Vizegouverneur Wolfgang Duchatczek teil.



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