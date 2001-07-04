Promis als Sprachrohr zu mieten

Trimedia-Chef Alfred Autischer hebt den exklusiven Charakter von "speakers' lounge" hervor. Deshalb will er auch nicht über den Preis reden, der bei der Vermittlung eines Prominenten veranschlagt wird. Diskret verschweigt er, was wohl alle, die solche Leistungen in Anspruch nehmen wollen, interessiert: "Das Honorar wird auch von Fall zu Fall unterschiedlich hoch sein". Für die Trimedia jedenfalls sollen davon 40% abfallen. Natürlich will Autischer seine "speaker" exklusiv unter Vertrag haben. Vorläufig konnten unter anderem Erika Weinzierl, Monika Langthaler, Erhard Busek, Rudolf Edlinger, Claus Raidl und Richard Schenz für das neuartige Projekt gewonnen werden.



Mitbegründer und Beiratsmitglied Zernatto bedauert, dass der Transfer von Wissen und Erfahrung im deutschen Sprachraum bisher kaum noch nachgefragt wird: "Im angelsächsischen Raum ist dies sehr wohl Praxis." Und weil man den europäischen Markt nicht den Amerikanern überlassen will, die vielleicht bald ein lukratives Geschäft wittern, versuchen die Vermittlungspioniere "speakers' lounge" zu etablieren. Der "Wissenspool" soll mehr sein als eine Redneragentur. "Profitieren Sie vom Wissen anderer, und lernen Sie aus den persönlichen Erfahrungen von wichtigen Entscheidungsträgern", lautet das Programm der Vermittler.



Als Leistungen werden ein Rednerdienst ("speaker" stehen für eine entsprechende Summe als Referenten zur Verfügung), Beratungstätigkeit und redaktionelle Beiträge angeboten. Weiters wirbt die Agentur unter dem Motto "Gute Beziehungen schaffen" mit den gut vernetzten Kontakten der Entscheidungsträger. Diese könnten dann im immer unübersichtlicher werdenden Behördendschungel äußerst hilfreich sein. Auch internationale Kontakte werden angeboten. Trimedia kann auf Erfahrungen verweisen, die ins neue Projekt einfließen sollen. "Wir haben Gallaher beim Kauf der Austria Tabak-Anteile beraten", so Autischer. Für die "speaker" wird der gesamte Auftritt vorbereitet. Das Service reicht vom Entwickeln von Konzepten bis zur Recherche.