Protest gegen Atomkraft

Die von CDU/CSU und FDP ausgearbeiteten Pläne, Atomkraftwerke um durchschnittlich zwölf Jahre zu verlängern, stoßen auf heftigen Widerstand in Deutschland. Nach einer großen Demonstration in Berlin im September haben am Mittwoch Atomkraftgegner den Landtag des Bundeslandes Baden-Württemberg umzingelt.
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Etwa 7000 Menschen hätten rund um die Bannmeile eine Menschenkette gebildet, sagte Wolfram Scheffbuch vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (BBMN).
Ausgestattet mit Transparenten, Plakaten und Luftballons und begleitet von Trommelgruppen protestierten die Teilnehmer demnach gegen die Laufzeitverlängerung sowie gegen die Rolle der baden-württembergischen Landesregierung, die sich stark dafür eingesetzt hatte.
Nachhaltigkeit gefordert
Die Organisatoren der Kundgebung fordern nach eigenen Angaben von Ministerpräsident Stefan Mappus, sich auf Landes- und Bundesebene für eine nachhaltige Energiewirtschaft einzusetzen. Das Bündnis BBMN setzt sich für eine Energiewende durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, gesteigerte Energieeffizienz und Energieeinsparungen ein.