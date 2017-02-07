Protest gegen der geplanten Gedenkstätte für Ho Chi Minh in Donaupark

Sehr geehrte Damen und Herren





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Ein Ho Chi Minh Denkmal in Wien - vietnam.or.at

www.vietnam.or.at

Auf Antrag der Gesellschaft Österreich Vietnam als Stifter hat die Stadt Wien (Stadtgartenamt) nunmehr die Errichtung einer Gedenkstätte für Ho Chi Minh, den ...



Laut der obengenannten Mitteilung aus der Homepage der Gesellschaft Österreich Vietnamesen ( GÖV) soll im schönen Donaupark in Wien eine Gedenkstätte für Ho Chi Minh gebaut werden. Das Wiener Stadtgartenamt hätte das Projekt schon bewilligt.

Hiermit möchten wir Ihnen die Meinung der vietnamesischen Flüchtlinge darstellen :

Der von Wiener Stadtgartenamt geplante Erinnerungsort wäre kein "Symbol der Freundschaft zwischen Vietnam und Österreich " (wie die Gesellschaft Österreich Vietnam dies nennt), sondern ein Denkmal für einen kommunistischen Führer , einen Kriegsverbrecher und Massenmörder.

Bitte verhindern Sie, dass in Wien , die schönste Stadt der Welt ein Denkmal für einen vietnamesischen kommunistischen Diktator entsteht.

Ein derartiges Denkmal würde nicht nur jene Vietnamesen verhöhnen, die seinerzeit unter Lebensgefahr vor den Kommunisten geflohen sind, sondern gereichte jedem Demokraten zur Schande. Wünschenswert wäre in Wien die Errichtung eines Mahnmals, das an die millionen Opfer der Kommunisten erinnert.



Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.



Dr. med. Hoang Thi My Lam

Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der BRD e.V.