Protestcamp geräumt

"Es war ein sehr emotionaler Tag", erzählt Nicole Schabus, eine Mitarbeiterin des Indianerchiefs Arthur Manuel, gestern der "Wiener Zeitung". Die Verhaftungen, die am Montag vormittag stattgefunden hatten, seien friedlich verlaufen. Die Indianer hatten seit letzten Oktober in einem Camp gegen eine Ausweitung des Skigebietes protestiert, da das Land den Indianern gehöre.



Drei der inhaftierten Demonstranten seien nach der gestrigen Verhandlung wieder frei, nachdem sie unterschrieben hatten, das Land nicht wieder zu besetzen. "Einer weigert sich allerdings", so Schabus. Er sitze nun bis zur Verhandlung, die erst im September sein könnte, im Gefängnis und ist in den Hungerstreik getreten. "Solange die Regierung nichts tut bleibt die Landfrage ungeklärt."