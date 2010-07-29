Psychologiestudium in Klagenfurt bleibt doch offen

Klingt banal, ist es aber nicht. Denn die Uni hatte, wie berichtet, eigentlich vor, die Neueinschreibungen für das Psychologiestudium für die kommenden zwei Jahre zu sistieren, da das Institut die Studierendenzahlen nicht mehr bewältigen kann. Dort kommen rund 1700 Studenten auf fünf Professoren.



Dass es nun doch nicht zu einem Anmeldestopp kommt, ist laut dem Senatsvorsitzenden Oliver Vitouch dem Widerstand des Uni-Rats geschuldet. Stattdessen soll nun die Zahl der Erstinskribenten für das Bachelorstudium von derzeit 230 ab dem Wintersemester auf 115 halbiert werden. Ab dem Studienjahr 2011/12 ist auch eine zahlenmäßige Beschränkung für das Masterstudium angedacht.



Möglich ist die Halbierung der Anfängerzahlen laut Vitouch durch eine Neuinterpretation des Notfall paragrafen 124b, der unter bestimmten Bedingungen Studienplatzbeschränkungen ermöglicht. Für das Psychologiestudium, das neben Klagenfurt auch in Wien, Innsbruck, Salzburg und Graz angeboten wird, gelten solche Beschränkungen seit dem Studienjahr 2005/06.



Teil des Notfallparagrafen ist ein Unterschreitungsverbot: Die Zahl der Studienplätze darf die durchschnittliche Studentenzahl der drei Jahre vor der Festsetzung der Beschränkungen nicht unterschreiten. Früher habe dieser Absatz auch für das Psychologiestudium gegolten, erklärt Vitouch.



"Auslegungschaos"



Seit der Novelle des Universitätsgesetzes 2009 sei die Psychologie aber nicht mehr explizit erwähnt, daher könne man nun die ursprüngliche Anfängerzahl reduzieren. Allerdings sei dies "Auslegungssache", sagt Vitouch und spricht von einem "Rechtsauslegungschaos". Lob findet er für das Wissenschaftsministerium, das bereits Zustimmung zu dem Plan signalisiert habe: Der amtierenden Ministerin Beatrix Karl sei die Lösung der Zugangsproblematik offensichtlich ein Anliegen.



Nun hat der Senat noch zwei Wochen Zeit, eine Stellungnahme abzugeben, dann kann der Uni-Rat einen Beschluss über die Halbierung der Anfängerzahlen fassen. Aus dem Ministerium heißt es dazu, man habe die Verordnung am Donnerstag zugeschickt bekommen - "prima vista spricht nichts dagegen". Vitouch ist zufrieden mit dieser "der Vernunft geschuldeten Lösung". Diese sei zumindest annähernd mit den Kapazitäten vereinbar.



Anmeldefrist läuft aus



Während in Klagenfurt die Zahl der Anfänger noch nicht ganz fix ist, endet in Wien heute, Freitag, die Anmeldefrist für das Psychologiestudium. Derzeit gibt es mehr als 1000 Anmeldungen für 600 Studienplätze. In Graz und Innsbruck läuft die Frist noch bis Mitte August - in Innsbruck haben sich bisher 250 Bewerber für 284 Plätze angemeldet. In Salzburg ist die Anmeldefrist bereits abgelaufen - dort gibt es 1004 Bewerber für 200 Studienplätze. An allen vier Unis wird im September ein standardisierter Test über die Vergabe der Plätze entscheiden.