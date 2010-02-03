Publizistik und Informatik atmen auf

Im Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft ist man über den bevorstehenden Baubeginn erfreut. "Es ist schön, auch wenn das Projekt erst mit erheblicher Verspätung realisiert wird", erklärte Studienprogrammleiter Klaus Lojka im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Der Neubau sei vor allem wegen der akuten Raumnot - das Institut verfügt nur über drei Hörsäle für 6000 Studenten - und der Tatsache, dass es auf zwei Standorte in Währing und der Josefstadt verteilt ist, unbedingt notwendig geworden, sagte Lojka. Außerdem dürfe nicht übersehen werden, dass die Studentenzahlen an der Publizistik in den letzten Jahren geradezu explodiert seien.



25 Millionen Euro



Ursprünglich war die Fertigstellung des Gebäudes, in dem außer den beiden Instituten auch Hörsäle, Seminar- und Laborräume, Lern- und Arbeitsplätze sowie eine Media-Lounge und eine Bibliothek geplant sind, für 2010 vorgesehen. "Die Häuser in guter Innenstadtlage, die wir haben wollten, haben wir von der BIG nicht bekommen", erklärte Lojka. Ebenfalls ein Problem stellten Einwendungen von Anrainern dar, die den Baubeginn neuerlich verschoben. Errichtet wird das Gebäude von der NMPB Architekten GmbH. Die Kosten betragen rund 25 Millionen Euro.



Durch das neue Gebäude sollen nicht nur die "Wanderklassen" Publizistik und Informatik sesshaft werden, sondern durch die räumliche Nähe Kooperationen in Forschung und Lehre intensiviert werden. Von Vorteil sei auch die Anbindung an den Uni-Campus im Alten AKH und das dortige Hörsaalzentrum, so Lojka. "Zu Fuß ist das Institut in fünf Minuten zu erreichen." Ob der Studienprogrammleiter mit der Lösung jetzt glücklich ist? "Glücklich bin ich erst, wenn ich endlich übersiedelt bin."